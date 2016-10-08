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    Пассажирка бакинского метро тяжело пострадала, упав с лестницы

    Пострадавшая госпитализирована в больницу

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском метро пассажирка упала и получила тяжелую травму. 

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован на станции метро "Нариман Нариманов".

    Согласно информации, Шабнам Мамедова (1993 г.р.) по неосторожности упала с лестницы у выхода станции и получила черепно-мозговую травму. 

    Она была госпитализирована на машине скорой медицинской помощи в Городскую клиническую больницу №1. Ее состояние оценивается как среднетяжелое. 

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