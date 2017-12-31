Пассажир рейса в Баку заявил о бомбе в Пулково

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Полиция и бойцы Росгвардии проверяют багаж пассажира, который должен был вылететь в Баку.

Как передает Report со ссылкой на Fontanka.ru, как рассказывают очевидцы, при регистрации на рейс J2 9120, вылетающий в столицу Азербайджана в 23:45 субботы, 30 декабря, сдавая багаж, несостоявшийся в итоге пассажир сообщил сотруднику авиакомпании, что у него в сумке «бомба».

Багаж был обследован специалистами-взрывотехниками, ничего опасного обнаружено не было. В транспортной полиции Пулково не удовлетворились объяснениями пассажира, что он пошутил в честь своего дня рождения, 30-летнего шутника доставили в дежурную часть.

Будет проведена проверка, в ходе которой шутке дадут правовую оценку. По предварительным данным, мужчина был нетрезв.

Судя по онлайн-табло аэропорта, рейс на Баку и рейсы по другим направлениям отправляются по расписанию.