 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пашинян: Армения останется в ОДКБ

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/   Лидер протестов в Ереване  Никол Пашинян заявил, что в случае прихода оппозиции к власти Армения останется членом ОДКБ, "останется верной международным обязательствам", в том числе по ЕС и ЕАЭС, передает Report со ссылкой на РИА "Новости". 

    "Я гарантирую, что Армения останется в составе ОДКБ… потому что это отвечает национальным интересам Армении. Мы будем работать над тем, чтобы эта организация была более эффективной и обеспечила дополнительные гарантии безопасности Армении и Карабаху", — заявил Пашинян на митинге своих сторонников Гюмри

    По его словам, движение не настроено враждебно к России, не будет вести страну по неразумному и авантюрному пути.

    "Мы заявляем, что Армения останется верной всем международным обязательствам, в том числе с ЕС и ЕАЭС", — сказал Пашинян

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi