Пашинян: Армения останется в ОДКБ

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Лидер протестов в Ереване Никол Пашинян заявил, что в случае прихода оппозиции к власти Армения останется членом ОДКБ, "останется верной международным обязательствам", в том числе по ЕС и ЕАЭС, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Я гарантирую, что Армения останется в составе ОДКБ… потому что это отвечает национальным интересам Армении. Мы будем работать над тем, чтобы эта организация была более эффективной и обеспечила дополнительные гарантии безопасности Армении и Карабаху", — заявил Пашинян на митинге своих сторонников Гюмри

По его словам, движение не настроено враждебно к России, не будет вести страну по неразумному и авантюрному пути.

"Мы заявляем, что Армения останется верной всем международным обязательствам, в том числе с ЕС и ЕАЭС", — сказал Пашинян