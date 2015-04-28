​В Азербайджане ужесточается наказание за подделку билетов на спортивные соревнования

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточены меры наказания в отношении лиц, занимающихся подделкой билетов на различные массовые спортивные мероприятия и соревнования.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса были внесены изменения в Кодекс административных правонарушений.

Согласно изменениям, за подделку билетов на массовые спортивные мероприятия и соревнования физических лиц ждет штраф в размере 500 манатов, должностных лиц - 2000 манатов, а юридических лиц - 5000 манатов.

Кроме того, за продажу билетов по завышенной цене (дороже тарифов, установленных в соответствии с законом "О физической культуре и спорте") должностных лиц ждет штраф от 1500 до 2000 манатов, а юридических лиц - от 5000 до 7000 манатов.

Физических лиц, мешающих проведению массовых спортивных мероприятий и соревнований, будет ждать штраф в размере 500 манатов, должностных лиц - в размере 2000 манатов, а юридических лиц - в размере 5000 манатов.

Отметим, что изменения были поставлены на голосование и приняты.