Парламент Молдовы признал страну "захваченным государством"

Парламент Молдовы принял декларацию, согласно которой страна признаётся "захваченным государством".

Как передаёт Report, об этом сообщает ТАСС.

"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в документе.

В декларации говорится, что "имели место массовые кражи и незаконная приватизация государственного имущества".

Отмечается, что в документе выражается вотум недоверия Конституционному суду (КС). Кроме того, в декларации содержится требование отправить в отставку руководителей Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.