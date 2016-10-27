 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Парикмахер-азербайджанец осужден в Смоленске за торговлю оружием

    Ему назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы и штраф в размере 20 тысяч рублей

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана, работавший в России парикмахером в одном из салонов красоты в Смоленске, осужден за торговлю оружием.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, по версии следствия, он приобрел два самодельных пистолета, изготовленных с использованием частей и механизмов от сигнальных пистолетов и патроны, которые продал жителю Калужской области.

    Также было установлено, что гражданин Азербайджана, находясь в Смоленске, приобрёл и использовал поддельный паспорт гражданина России.

    Ему назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, и штраф в размере 20 тысяч рублей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi