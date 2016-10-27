Парикмахер-азербайджанец осужден в Смоленске за торговлю оружием

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана, работавший в России парикмахером в одном из салонов красоты в Смоленске, осужден за торговлю оружием.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, по версии следствия, он приобрел два самодельных пистолета, изготовленных с использованием частей и механизмов от сигнальных пистолетов и патроны, которые продал жителю Калужской области.

Также было установлено, что гражданин Азербайджана, находясь в Смоленске, приобрёл и использовал поддельный паспорт гражданина России.

Ему назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, и штраф в размере 20 тысяч рублей.