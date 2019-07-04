Палата надзора за финансовыми рынками Азербайджана оштрафовала Original Motors

Палата надзора за финансовыми рынками Азербайджана оштрафовала ООО Original Motors в административном порядке.

Как сообщает Report, компания была оштрафована в соответствии со статьей 430.4 (За невозвращение из-за рубежа валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги) Кодекса об административных проступках АР.

Жалоба компании на решение Сумгайытского городского суда рассматривается в Сумгайытском апелляционном суде.

Напомним, что правонарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати процентов суммы валютных средств, ставших непосредственным объектом административного проступка, на юридических лиц в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.

Отметим, что созданная в 2012 году компания Original Motors занята в секторе строительства, производства, логистики и наряду с этим является официальным дилером компаний IVECO и CASE в Азербайджане.