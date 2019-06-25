Палата надзора за финансовыми рынками оштрафовала Holcim Azerbaijan

Палата надзора за финансовыми рынками в административном порядке наложила штраф на Holcim (Азербайджан).
Как сообщает Report, компания была оштрафована в соответствии со статьей 430.4 Кодекса об административных правонарушениях (За невозвращение из-за рубежа валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги).
Правонарушение влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного правонарушения.
Жалоба на решение Гарадагского районного суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.
Отметим, что ОАО Holcim Azerbaijan является частью одного из основных поставщиков цемента в мире - компании Lafarge Holcim Qrup.
Rəşad VaqifoğluАвтор новости