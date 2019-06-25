Палата надзора за финансовыми рынками оштрафовала Holcim Azerbaijan

© Report https://report.az/storage/news/ee75f1bb96f776461910a799c26e86bf/e3c38083-4bf3-4e1c-8822-b79af5305306_292.jpg

Палата надзора за финансовыми рынками в административном порядке наложила штраф на Holcim (Азербайджан).

Как сообщает Report, компания была оштрафована в соответствии со статьей 430.4 Кодекса об административных правонарушениях (За невозвращение из-за рубежа валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги).

Правонарушение влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного правонарушения.

Жалоба на решение Гарадагского районного суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что ОАО Holcim Azerbaijan является частью одного из основных поставщиков цемента в мире - компании Lafarge Holcim Qrup.