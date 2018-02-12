Отстранен от работы следователь, ведущий дело сына бизнесмена, насмерть сбившего дочь шехида

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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Отстранен от работы следователь Вугар Аббасов, который вел дело 17-летнего Рагима Рагимова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, об этом стало известно на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Причиной отстранения от работы В.Аббасова приводится допущение серьезных ошибок при выполнении служебных обязанностей.

Так, во время следствия под руководством В.Аббасова было установлено, что авария была совершена не Р.Рагимовым, а водителем семьи Амруллой Шахбазовым.

После жалобы семьи покойной дело было пересмотрено. Свидетели происшествия показывали, что водителем был молодой человек. Позже было установлено, что авария была совершена именно Р.Рагимовым.

Р.Рагимов во время дачи показаний, объясняя свой побег с места происшествия и дачу ложных показаний , заявил, что прибывшие на место аварии сотрудники полиции сказали, что знают его отца и после появления водителя семьи, он был отпущен.

На суде объявили, что будет допрошен следователь, который вел дело.

Очередное заседание суда назначено на 13 февраля.

Отметим, что авария произошла 8 ноября в Сабаильском районе Баку. По факту следственным отделом районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 УК.

Напомним, что 17-летний Р.Рагимов является сыном бизнесмена, главы ОАО Xırdalan Xəz Акифа Рагимова.

Погибшая в аварии К.Алекперова была дочерью шехида Элтона Алекперова.