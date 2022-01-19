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Отставной генерал МВД получил новую должность в министерстве

Отставной генерал МВД получил новую должность в министерстве Бывший начальник Секретариата Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) генерал-майор Сафар Алиев назначен на новую должность в министерстве.
Происшествия
19 января 2022 г. 11:50
Отставной генерал МВД получил новую должность в министерстве
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Бывший начальник Секретариата Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД) генерал-майор Сафар Алиев назначен на новую должность в министерстве.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Приказом министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова, С.Алиев, отправленный на пенсию на прошлой неделе, принят на работу в Секретариат МВД как гражданское лицо и назначен специалистом.

Напомним, С.Алиев был отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел. На должность начальника Секретариата МВД назначен бывший заместитель начальника Главного организационно-инспекторского управления, полковник Нахид Мамедзаде.

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Версия на азербайджанском языке DİN-in təqaüdə göndərilən generalı yeni vəzifəyə təyin edilib

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