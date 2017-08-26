Отправленная в Баку на принудительное лечение женщина подала апелляцию по решению суда

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Обвиненная в мошенничестве Хиджран Аллахвердиева подала апелляционную жалобу по приговору в отношении себя.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 29 августа.

Дело рассмотрят под председательством судьи Фаика Гасымова.

Согласно обвинительному акту, Х. Аллахвердиева совершила мошенничество в отношении группы лиц, воспользовавшись их доверием. Она обманула граждан под видом создания компании и присвоила крупную сумму денег.

По уголовному делу шесть человек были признаны потерпевшими. Им в общем нанесен урон в размере 1 млн 200 тыс. манатов.

Х. Аллахвердиевой инкриминирована статья 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба).

В Бакинском суде по тяжким преступлениям приговор был зачитан на процессе под председательством судьи Азада Меджидова. На суде пришли к заключению, что Х. Аллахвердиева при совершении преступления находилась в невменяемом состоянии, ей назначено принудительное лечение в Республиканской психиатрической больнице №1.