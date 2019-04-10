Отметят 150-летие Ахмед бека Агаоглу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея Ахмед бека Агаоглу.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях обеспечения проведения 150-летнего юбилея мыслителя Ахмед бека Агаоглу.

Согласно документу, Национальной академии наук Азербайджана совместно с министерством образования Азербайджанской Республики и министерством культуры Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 150-летнему юбилею видного общественного деятеля Ахмед бека Агаоглу.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

В распоряжении говорится: В 2019 году исполняется 150 лет со дня рождения одного из выдающихся представителей азербайджанской общественной мысли, видного публициста и критика, известного юриста и ученого-востоковеда Ахмед бека Агаоглу (Ахмед бека Мирза Гасан оглу Агаева).

Ахмед бек Агаоглу с начала прошлого века принимал активное участие в сложных общественно-политических процессах, происходивших в Азербайджане и за его пределами, и был известен как патриот, постоянно находившийся в первых рядах движения национального пробуждения, а также как последовательный сторонник политики модернизации на мусульманском Востоке. В течение своей многогранной, напряженной и плодотворной деятельности во имя защиты общенародных интересов он создал яркое художественно-публицистическое и содержательное научно-теоретическое наследие, внес заслуживающий внимания вклад в дальнейшее обогащение сокровищницы литературно-культурной и социально-философской мысли Азербайджана новыми идеями и концепциями. Обладающие широким тематическим охватом глубоко содержательные работы Ахмед бека Агаоглу, освещающие общественные проблемы в духовно-нравственном аспекте, призывающие общество к прогрессу и обновлению путем использования плодов передовой мировой культуры, являются важным вкладом в азербайджанское просветительство.