Отменены ограничения, введенные в Баку на передвижение транспортных средств по желтым полосам

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Чтобы обеспечить удобное и непрерывное движение транспорта в городе Баку, 23 мая с 12:00 ликвидированы ограничения, введенные на передвижение транспортных средств по выделенным специальным желтым полосам.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Как заявил Report начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку (ГУДПГБ), полковник полиции Вагиф Асадов, оштрафовано 1 319 водителей, нарушивших требования желтой полосы, что меньше по сравнению со штрафами, примененными на прошлых играх: "Это связано с улучшением уровня дисциплинированности среди водителей в столице".

Напомним, что в связи с проведением IV Игр исламской солидарности "Баку 2017" на некоторых улицах и дорогах города были выделены специальные желтые полосы - "Полосы игр". С 5 мая передвижение транспортных средств по этим полосам было запрещено, за исключением оперативных и привлеченных к играм автомобилей.