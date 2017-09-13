Отложен суд над совершившим мошенничество в отношении брата министра

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Самира Набиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шекер Мамедовой было объявлено, что документ об отзыве потерпевшим Аликрамом Джамаловым своего иска не подтвержден.

Судебное заседание отложено на неопределенный срок.

Напомним, что на прошлом заседании адвокат С. Набиева Джейхун Юсифов выступил с ходатайством обновить судебное следствие. Ходатайство было удовлетворено.

Согласно обвинительному акту, С. Набиев предложил брату министра военной промышленности Явера Джамалова Аликраму Джамалову организовать совместный бизнес. Он попросил А. Джамалова вложиться в магазин электрического оборудования Brend Elektrik на улице Джейхуна Гаджибейли Насиминского района, который арендовал и реализовывал там товар. Взамен он обещал брату министра половину прибыли. А. Джамалов согласился и 3 ноября 2015 года в офисе, расположенном на ул. Ага Нейматуллы в Наримановском районе, передал С. Набиеву 18 тыс. манатов, а 1 февраля 2016 года еще 3 993 маната. С. Набиев, присвоив средства, не вернул А. Джамалову деньги. Брат министра пожаловался в Наримановское районное управление полиции. После рассмотрения его заявления 12 января 2017 года в Наримановской районной прокуратуре по статье 178.3.2. (мошенничество, в крупном размере) было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый С. Набиев не был арестован, учитывая наличие на его попечении малолетних детей, было принято решение о мере пресечения в виде передачи его под надзор полиции.