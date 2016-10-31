Отложен суд по апелляционной жалобе Руфата Сафарова

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Ширванском апелляционном суде отложено судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении бывшего следователя, обвиняемого в коррупции.

Как сообщает Report причиной этому стало то, что Р.Сафарова не доставили в суд.

Процесс назначен на 17 ноября.

Отметим, что согласно информации Генпрокуратуры, Р.Сафаров недавно был исключен из органов прокуратуры за грубое нарушение ст. 34 закона "О прокуратуре" и ст. 30 и ст. 31 "Кодекса этического поведения работников прокуратуры Азербайджанской Республики". В его отношении в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 311.3.2 УК.

В Бинагадинском районном суде в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней. Затем суд рассмотрел и удовлетворил иск Р.Сафарова об освобождении под домашний арест.

Напомним, что Р.Сафаров является сыном бывшего руководителя пресс-службы министерства обороны, экс-депутата Эльдара Сабироглу.

Приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Р.Сафаров осужден на 9 лет лишения свободы. Он надеется на вынесение оправдательного приговора.