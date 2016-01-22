Отложен суд над Талехом Багировым

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде был отложен судебный процесс по жалобе председателя организации "Движения мусульманского единства" Талеха Багирова, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом Report сообщил адвокат Т.Багирова Джавад Джавадов.

Адвокат отметил, что причиной переноса судебного процесса, который должен был состояться под председательством судьи Бабека Панахова, стало то, что подсудимого не доставили в суд.

Время проведения процесса не известно.

Напомним, что Дж.Джавадов обратился в Насиминский районный суд в порядке судебного контроля в связи с жалобами на то, что Талеху Багирову не разрешают встречаться со своим адвокатом, на нарушение прав, предусмотренных в законе "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы", на его содержание более 24 часов в Следственном изоляторе временного содержания Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

Отметим, что Т.Багиров был арестован в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции в поселке Нардаран 26 ноября. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.