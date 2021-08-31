Отложен суд над должностными лицами МИД

Отложено судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника управления по делам МИД Фархада Моллазаде и заведующего хозяйственным отделом Управления по делам МИД Салима Ализаде.

Отложено судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника управления по делам МИД Фархада Моллазаде и заведующего хозяйственным отделом Управления по делам МИД Салима Ализаде.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Афгана Гаджиева было объявлено, что адвокат Ф.Моллазаде Кямандар Насибов не явился на суд.

Сообщается, что он заразился коронавирусом.

Судебный процесс отложен до 22 сентября.

Согласно обвинению, Ф.Моллазаде вместе с С.Ализаде и другими лицами через различные компании присвоили 2 543 173 маната, которые предназначались для закупок под нужды министерства подарков, канцелярских товаров, сувениров и т.д.

Прокурор предъявил им обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В качестве потерпевшего по делу было признано и Министерство иностранных дел.

Напомним, что экс-сотрудники МИД были задержаны по уголовному делу, которое ведет Служба государственной безопасности (СГБ). В результате проведенной операции начальник Управления делами МИД, председатель тендерной комиссии ведомства Фархад Моллазаде, начальник хозяйственного отдела Управления делами Салим Ализаде были арестованы по подозрению в совершении многочисленных незаконных действий.

26 декабря 2020 года в отношении обоих лиц была отменена мера пресечения в виде заключения под стражу и они были переведены под домашний арест.