Отложен суд над Ахмедом Ахмедовым, обвиняемым в жестоком убийстве пяти членов семьи

Судебный процесс по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в жестоком убийстве пяти членов семьи в Баку, отложен.

Судебный процесс по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в жестоком убийстве пяти членов семьи в Баку, отложен.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабины Мамедзаде пройдет 8 октября.

Ахмед Ахмедов обвиняется в умышленном убийстве с особой жестокостью пятерых членов своей семьи, в том числе двух малолетних детей.

Информация об убийстве Мехмана (1972 г.р) и Бики Ахмедовых (1977 г.р.), а также их сына Мухаммеда Ахмедова (2015 г.р.) поступила в полицию 13 февраля.

После задержания Ахмеда (1999 г.р.) в качестве подозреваемого выяснилось, что до этого в собственном доме была убита его сестра - Эльмира Ахмедова (1997 г.р.) и ее малолетняя дочь.

По факту в прокуратуре Хатаинского района было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.7 (убийство двух или более лиц) УК АР.