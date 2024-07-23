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Отложен суд над Ахмедом Ахмедовым, обвиняемым в жестоком убийстве пяти членов семьи

Отложен суд над Ахмедом Ахмедовым, обвиняемым в жестоком убийстве пяти членов семьи Очередной суд по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в убийстве пяти членов семьи в Баку, отложен.
Происшествия
23 июля 2024 г. 15:07
Отложен суд над Ахмедом Ахмедовым, обвиняемым в жестоком убийстве пяти членов семьи

Очередной суд по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в жестоком убийстве пяти членов семьи в Баку, отложен.

Как сообщает Report, Ахмед Ахмедов не был приведен на процесс, который планировалось провести в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабины Мамедзаде.

По этой причине судебный процесс отложен до 10 сентября.

Ахмед Ахмедов обвиняется в умышленном убийстве с особой жестокостью пятерых членов своей семьи, в том числе двух малолетних детей.

Информация об убийстве Мехмана (1972 г.р) и Бики Ахмедовых (1977 г.р.), а также их сына Мухаммеда Ахмедова (2015 г.р.) поступила в полицию 13 февраля.

После задержания Ахмеда (1999 г.р.) в качестве подозреваемого выяснилось, что до этого в собственном доме была убита его сестра - Эльмира Ахмедова (1997 г.р.) и ее малолетняя дочь.

По факту в прокуратуре Хатаинского района было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.7 (убийство двух или более лиц) УК АР.

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