Открыт мемориальный родник в честь шехида-офицера сил спецназначения

Состоялось открытие мемориального комплекса-родника, построенного для увековечивания памяти шехида Отечественной войны, капитана Исмайлова Эльчина Мубариз оглу.

Состоялось открытие мемориального комплекса-родника, построенного для увековечивания памяти шехида Отечественной войны, капитана Исмайлова Эльчина Мубариз оглу.

Как передает Report, в церемонии приняли участие руководство исполнительной власти Сураханинского района, депутаты, семьи шехидов и ветераны, родные и близкие шехида.

В мероприятии рассказали о значимости Победы, завоеванной в 44-дневной Отечественной войне, начавшейся 27 сентября минувшего года. Было подчеркнуто, что память о прошедшем славный путь Эльчине Исмайлове и всех шехидах никогда не будет забыта.

В церемонии приняли участие преподавательский и ученический коллектив полной средней школы №278. В исполнении учащихся прозвучали стихи.

Э.Исмайлов был офицером сил спецназначения, занимал должность заместителя начальника штаба.

Он был награжден посмертно орденом "Отвага" третьей степени, медалями "За Родину", "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Кельбаджара".