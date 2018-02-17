Отклонена апелляционная жалоба убийцы двоюродного брата любимой девушки

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы на приговор в отношении Ибрагима Садыхова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Абила Абдинбекова было зачитано решение суда.

По решению суда, апелляционная жалоба И.Садыхова была отклонена, приговор суда первой инстанции остался неизменным.

Согласно обвинительному акту, инцидент произошел 15 февраля прошлого года. И.Садыхов убил двоюродного брата любимой девушки. Причиной инцидента стала шутка И.Садыхова.

Так, любимая девушка И.Садыхова Гюнель Аскерова ответила ему отказом, семья девушки тоже была против этого союза. Г.Аскерова приехала из района в гости к тете в Баку. И.Садыхов позвонил девушке, но ответил ее двоюродный брат И.Гусейнов. В ходе телефонного разговора из-за слов И.Садыхова "Я украду Гюнель вместе с матерью", между юношами возник конфликт.

После они встретились, чтобы решить конфликт. С собой на встречу И.Садыхов принес нож, которым и нанес И.Гусейнову многочисленные ранения. От полученных ран И.Гусейнов скончался на месте происшествия.

И.Садыхову предъявили обвинение по статьям 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК АР.

Бакинским судом по тяжким преступлениям И.Садыхов был приговорен к 18 годам лишения свободы. Недовольный решением суда он подал апелляционную жалобу.