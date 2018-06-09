Отклонена апелляционная жалоба сына бизнесмена, насмерть сбившего дочь шехида

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Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Рагима Рагимова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эмира Байрамова был зачитан приговор.

Решением суда апелляционная жалоба была отклонена, приговор суда первой инстанции остался в силе.

Авария произошла 8 ноября прошлого года в Сабаильском районе Баку. По факту следственным отделом районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 УК. Суд первой инстанции приговорил Р.Рагимова к пяти годам лишения свободы.

Напомним, что 17-летний Р.Рагимов является сыном бизнесмена, главы ОАО Xırdalan Xəz Акифа Рагимова.

Погибшая в аварии К.Алекперова была дочерью шехида Эльтона Алекперова.