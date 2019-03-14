Отклонена апелляционная жалоба спортсмена Кямиля Зейналлы

Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на приговор суда в отношении спортсмена Кямиля Зейналлы.

Об этом Report сообщила его адвокат Айгюль Рафиева.

По ее словам, на процессе под председательством судьи Фаика Гасымова было объявлено решение. По решению, апелляционная жалоба К.Зейналлы была отклонена.

Адвокат сказала, что они с уважением относятся к решению суда.

Напомним, что, разговаривая по телефону близ Центра Гейдара Алиева, К.Зейналлы выкрикивал нецензурные выражения. Находившиеся в тот момент на территории сотрудники 18-го отделения полиции Наримановского РУП задержали его.

К.Зейналлы обвиняется по ст. 510 (мелкое хулиганство, то есть действия, которые нарушают общественный порядок, но не сопровождаются применением или угрозой применения насилия в отношении физических лиц или уничтожением или повреждением чужого имущества) Кодекса административных проступков АР.

Наримановский районный суд вынес решение о его аресте на 10 суток.