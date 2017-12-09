Отклонена апелляционная жалоба лица, избившего молодого человека из-за спора в соцсети

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Горхмаза Садыгова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, решение было объявлено на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева.

По решению, апелляционная жалоба Г. Садыгова была отклонена, решение суда первой инстанции осталось в силе без изменений.

Отметим, что Садыгов Горхмаз Шахин оглу 1996 г.р. обвинялся в избиении Эльнура Мамедова, с которым поспорил в соцсети.

Он был признан виновным по статье 126.2.4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений) УК.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к лишению свободы сроком на 6,5 лет.