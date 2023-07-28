Отклонена апелляционная жалоба Губада Ибадоглу

Отклонена апелляционная жалоба председателя Партии демократии и процветания Азербайджана Губада Ибадоглу, арестованного 23 июля.

Отклонена апелляционная жалоба председателя Партии демократии и процветания Азербайджана Губада Ибадоглу, арестованного 23 июля.

Как сообщает Report, соответствующее решение принято в Бакинском апелляционном суде.

Напомним, что на основании поступившего обращения председатель Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губад Ибадоглу вместе со своим адвокатом Зибейдой Садыговой был приглашен в Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД. Один из пяти задержанных рассказал о своих связях с Губадом Ибадоглу. На основе данных показаний в офисе Ибадоглу был проведен обыск, были обнаружены документы, имеющие важное значение для дела, и политик был задержан.

Он обвиняется по статье 204.3.1 УК АР (изготовление, приобретение или сбыт фальшивых денег или ценных бумаг организованной группой).

Губад Ибадоглу был переведен в Бакинский следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Министерства юстиции.