Отклонена апелляционная жалоба гражданина Грузии, пытавшегося незаконно пересечь азербайджанскую границу

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении гражданина Грузии Анри Самхарадзе, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу Азербайджана.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фармаила Зейналлы было объявлено постановление суда.

Согласно постановлению, апелляционная жалоба А.Самхарадзе была отклонена и приговор суда первой инстанции оставлен неизменным.

Отметим, что 12 ноября 2016 гражданин Грузии А.Самхарадзе 1976 г.р. пытался незаконно пересечь охраняемую государственную границу Азербайджана в направлении Хачмазского района с целью перейти на территорию Российской Федерации.

Он был задержан сотрудниками Государственной погранслужбы.

А.Самхарадзе обвиняется по ст. 29, 318.1 УК.

По приговору Хачмазского районного суда от 08.02.2017 года, он был лишен свободы сроком на 1 год. Несогласный с приговором А.Самхарадзе подал апелляционную жалобу.