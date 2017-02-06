Отклонена апелляционная жалоба азербайджанцев, примкнувших к ИГИЛ

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Эльбруса Азизова, Намига Гулиева, Расима Бадалова, Илахи Азизова, Бабека Ширинова, Эльмана Мирзабекова и Афгана Шамхалова, обвиняемых в участии в боях в составе ИГИЛ.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова было объявлено постановление.

Согласно постановлению, апелляционная жалоба обвиняемых была отклонена, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Отметим, что в результате проведенных МНБ антитеррористических мероприятий были задержаны Гейдаров Заур Наиб оглу, Азизов Эльбрус Нурмамед оглу, Талыбов Вагиф Муса оглу, Агджабеков Руфан Шарафеддин оглу и Исмаилов Эльшан Айдын оглу, подозреваемые в создании непредусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также в участии в их создании и деятельности, снабжении их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или военным снаряжением, а также за привлечение граждан Азербайджана или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджане, к вооруженным конфликтам вне пределов Азербайджана с целью распространения религиозных учений, под видом исполнения религиозных обрядов, либо на почве религиозной вражды, либо проведении военных учений с этой целью, либо создании действующей с этой целью устойчивой группы или руководстве такой группой и других противозаконных действиях.

По данным фактам Главным следственным управлением МНБ были возбуждены уголовные дела по статьям 12.1, 279.1 и 283-1.3 УК АР. В их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Установлено, что они в различные периоды времени в 2013-2015 гг. принимали участие в деятельности различных не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований, в том числе террористических организаций "Исламское государство" (ИГИЛ), "Джабхат ан-Нусра", "Джумдул-Хилафе" и других на территории Сирии и Ирака.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Э. Азизов был осужден на 14 лет лишения свободы, Н. Гулиев - 11,5 лет, И. Азизов - 14 лет, Б. Ширинов - 13,5 лет, А. Шамхалов - на 2,5 года лишения свободы.