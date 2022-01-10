Отец похищенного в Баку 2-летнего ребенка привлечен к следствию

В Сабунчинском районе Баку в связи с похищением 2-летнего М.Шихалиева в следственном отделе районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 144 (похищение человека) Уголовного кодекса.

В Сабунчинском районе Баку в связи с похищением 2-летнего М.Шихалиева в следственном отделе районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 144 (похищение человека) Уголовного кодекса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Подозреваемая в совершении преступления жительница Бейлаганского района Гюльтекин Мурадова была задержана в качестве обвиняемой и привлечена к следствию. В связи с инцидентом к следствию были привлечены также ее сожитель - житель Агдамского района Шамиль Алиев и отец ребенка Эльгюн Насиров.

Следствие продолжается.

2-летний ребенок и другие дети семьи были помещены в приют по решению соответствующих государственных органов.