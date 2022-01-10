О нас
Report Georgia
Аудио новости

Отец похищенного в Баку 2-летнего ребенка привлечен к следствию  

Отец похищенного в Баку 2-летнего ребенка привлечен к следствию   В Сабунчинском районе Баку в связи с похищением 2-летнего М.Шихалиева в следственном отделе районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 144 (похищение человека) Уголовного кодекса.
Происшествия
10 января 2022 г. 14:03
Отец похищенного в Баку 2-летнего ребенка привлечен к следствию  
0 : 00
0 : 00

В Сабунчинском районе Баку в связи с похищением 2-летнего М.Шихалиева в следственном отделе районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 144 (похищение человека) Уголовного кодекса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Подозреваемая в совершении преступления жительница Бейлаганского района Гюльтекин Мурадова была задержана в качестве обвиняемой и привлечена к следствию. В связи с инцидентом к следствию были привлечены также ее сожитель - житель Агдамского района Шамиль Алиев и отец ребенка Эльгюн Насиров.

Следствие продолжается.

2-летний ребенок и другие дети семьи были помещены в приют по решению соответствующих государственных органов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda oğurlanan 2 yaşlı uşağın atası istintaqa cəlb edilib

Самое читаемое

МВД предупредило водителей
МВД предупредило водителей
8 января 2022 г. 16:49
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
Министерство предупредило предпринимателей, скрывающих реальные зарплаты сотрудников
7 января 2022 г. 12:59
В Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
ВидеоВ Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
9 января 2022 г. 01:51
В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
В Баку на хлебозаводе трагически погибла женщина
8 января 2022 г. 12:47
Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
ВидеоФуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
8 января 2022 г. 22:48
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
В AzTV полицейский погиб в результате неосторожного обращения с оружием
8 января 2022 г. 15:37
Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
ФотоАзербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
9 января 2022 г. 10:12
В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
ФотоВ России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
4 января 2022 г. 08:37
В ряде регионов Казахстана включили интернет
В ряде регионов Казахстана включили интернет
7 января 2022 г. 07:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi