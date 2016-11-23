Отец обвиняемого в мошенничестве на сумму 3,4 млн долларов объявлен в розыск

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В отношении отца Логмана Абдуллаева, обвиняемого в присвоении путем мошенничества принадлежащих жителю Баку 3,4 млн долларов, Чингиза Абдуллаева возбуждено уголовное дело.

Об этом Report сообщил адвокат Бахтияр Гаджиев.

По его словам, против него выдвинуто обвинение по 5 статьям.

Б.Гаджиев подчеркнул, что Ч.Абдуллаев находится за границей в связи с проблемами со здоровьем, поэтому он объявлен в розыск.

Адвокат добавил, что уголовное дело Ч.Абдуллаева передано в отдельное производство.

Отметим, что, согласно обвинительному акту, в 2015 году житель Баку Зульфугаров Тофиг Надир оглу обратился в министерство внутренних дел и заявил, что группа лиц, представившись сотрудниками министерства национальной безопасности, путем мошенничества отобрала у него 3 млн 400 тыс. долларов. По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, были задержаны жители города Баку Логман Абдуллаев, Эмин Гасымов, Руслан Гаджиев, Парвиз Рзаев, Фархад Тагиев и Турал Гасымов.

Эти лица обвиняются по ст.ст. 145.2.4 (Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), 170. 3 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой), 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 310 (присвоение полномочий должностного лица) УК.

Уголовное дело обвиняемых рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой.