Отец азербайджанца, подозреваемого в убийстве экс-начальника полиции в России, заявил об алиби сына

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Роман Фаталиев, азербайджанец, подозреваемый в убийстве экс-начальника полиции и его родственников в России, в ночь расправы над полковником полиции находился дома.

Как сообщает Report, об этом Life заявил его отец Рауф Фаталиев.

Он рассказал, что сын ни разу не подал виду, что его что-то беспокоит. "Даже ведь если собаку убьешь - переживания есть. А сын не был подавленным", - заявил отец подозреваемого.

По словам родной сестры Романа Фаталиева, на допросах ей угрожали арестом и удушением, если она "не сдаст" брата.

Тела шести человек - двух мужчин и четырех женщин были обнаружены 24 апреля утром в жилом доме в поселке Ивашевка Сызранского района Самарской области. Один из убитых - бывший начальник полиции Сызрани Андрей Гошт, остальные погибшие - члены его семьи. До своей гибели Гошт занимал должность заместителя начальника штаба ГУМВД Самарской области.

По подозрению в убийстве были задержаны трое граждан Азербайджана - Бабаев Ислам Арзу оглы, Зохрабов Орхан Ширали оглы и Фаталиев Роман Рауф оглы.