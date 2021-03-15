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Отдел образования о смерти директора школы в Хачмазе

Отдел образования о смерти директора школы в Хачмазе Точная причина смерти станет известна после заключения экспертизы
Происшествия
15 марта 2021 г. 12:50
Отдел образования о смерти директора школы в Хачмазе
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"Я сам был на месте происшествия. В доме, где погибла Улькер Гаджиева, были обнаружены следы взрыва".

Об этом северному бюро Report сообщил начальник отдела образования Хачмазского района Инглаб Мусаев.

По его словам, коллеги обнаружили тело директора школы в доме, где она проживала: "Гаджиева Улькер Велияддин гызы 1976 г.р. более 10 лет работала директором средней школы в селе Алыджгышлаг. Поскольку расстояние от районного центра до деревни большое, несколько работников собираются вместе и добираются до школы на автомобиле. Утром, до работы, коллеги звонили ей несколько раз, но она не ответила на звонки. Они связались с ее родственниками, а потом поехали к Улькер. Когда они вошли в дом, обнаружили ее тело".

И.Мусаев добавил, что как только ему сообщили о происшествии, он отправился в дом, где жила директор школы: "Я сам был на месте происшествия. В доме были обнаружены следы взрыва. Говорят, что в доме взорвался водонагреватель. В настоящее время тело помещено в Хачмазское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения. Точная причина смерти станет известна после заключения экспертизы".

Гаджиева Улькер Велияддин гызы была не замужем и жила одна.

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Версия на азербайджанском языке Xaçmazda məktəb direktorunun ölümünün təfərrüatı məlum olub

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