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ОТЧЕТ: На мине подорвались 54 гражданина Азербайджана, 2 - России

ОТЧЕТ: На мине подорвались 54 гражданина Азербайджана, 2 - России За минувший период 2021 года 54 гражданина Азербайджана пострадали от мин и НРБ
Происшествия
3 мая 2021 г. 12:21
ОТЧЕТ: На мине подорвались 54 гражданина Азербайджана, 2 - России
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Общественное объединение "Азербайджанская кампания против мин" продолжает регулярную деятельность по созданию единой Базы данных о пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов на территории Азербайджанской Республики и по изучению и решению их проблем.

Как сообщили Report в ОО, по полученным организацией из официальных структур, от региональных координаторов и других источников данных, в апреле 2021 года зарегистрировано 8 инцидентов, в результате которых от мин пострадало 12 человек.

В результате погибли одно гражданское лицо и один военнослужащий, четверо гражданских лиц и шесть военных получили ранения. В апреле 2021 года инциденты с минами произошли в Агдамском, Тертерском, Губадлинском и Зангиланском районах.

В целом, за минувший период 2021 года 54 гражданина Азербайджана пострадали от мин и НРБ.

Кроме того, в апреле 2021 года на территории Азербайджанской Республики в результате разрыва мины пострадали сотрудник МЧС Армении и два российских миротворца.

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Версия на азербайджанском языке Hesabat: İndiyədək Azərbaycanın 54, Rusiyanın 2, Ermənistanın 1 vətəndaşı minaya düşüb

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