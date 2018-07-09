Отбывающего заключение в России экстрадируют в Азербайджан

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Отбывающий заключение в Вологодской области России будет экстрадирован в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее решение принято Генеральной прокуратурой России.

По информации областной прокуратуры, в 2005 году мужчина совершил покушение на убийство двух человек, угрожая пистолетом. Оружие он приобрел незаконно и хранил при себе. Через год его объявили в международный розыск.

Найти мужчину удалось в прошлом году, когда Автозаводский суд города Тольятти осудил его за похищение человека. Приговор — 9 лет лишения свободы, которые он должен был отбывать в Вологодской области.

Так как у уголовного дела, возбужденного в Азербайджане, истекает срок давности привлечения к ответственности, генеральная прокуратура республики запросила экстрадицию. Мужчину перевезут на родину на три месяца, после чего осужденный вернется отбывать наказание, полученное за преступление, которое он совершил на территории России.