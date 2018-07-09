 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Отбывающего заключение в России экстрадируют в Азербайджан

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Отбывающий заключение в Вологодской области России будет экстрадирован в Азербайджан. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее решение принято Генеральной прокуратурой России.

    По информации областной прокуратуры, в 2005 году мужчина совершил покушение на убийство двух человек, угрожая пистолетом. Оружие он приобрел незаконно и хранил при себе. Через год его объявили в международный розыск.

    Найти мужчину удалось в прошлом году, когда Автозаводский суд города Тольятти осудил его за похищение человека. Приговор — 9 лет лишения свободы, которые он должен был отбывать в Вологодской области.

    Так как у уголовного дела, возбужденного в Азербайджане, истекает срок давности привлечения к ответственности, генеральная прокуратура республики запросила экстрадицию. Мужчину перевезут на родину на три месяца, после чего осужденный вернется отбывать наказание, полученное за преступление, которое он совершил на территории России. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi