От службы в органах юстиции Азербайджана отстранили 5 человек в прошлом году

В прошлом году 31 сотрудник местных исполнительных структур и структур пробации был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как передает Report, об этом на расширенном совещании в Министерстве юстиции с участием руководителей местных исполнительных структур и структур пробации, посвященном работам, проведенным исполнительными службами и службами пробации в сфере контроля над исполнением и пробацией решений судебных и других органов, и предстоящим задачам, сообщил заместитель министра юстиции Азербайджана Вилаят Захиров.

По его словам, пятеро из привлеченных к дисциплинарной ответственности были отстранены от службы в органах юстиции, в том числе материалы, собранные в отношении двух человек, были переданы в органы прокуратуры для дачи юридической оценки.