О нас
Report Georgia
Аудио новости

От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19

От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19 Для устранения такого рода ситуаций почти 4 месяца на медсправках размещаются QR-коды
Происшествия
19 мая 2021 г. 14:25
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19

Медицинские справки в связи с COVID-19, предоставленные в аэропорту Гянджи 96 пассажирами рейса Гянджа - Санкт-Петербург, оказались поддельными.

По информации Report, на представленных пассажирами медицинских справках было написано, что они были выданы клиниками Leyla Medical Center (бывшая клиника "Лейлы Шихлинской“) и Oksigen.

По факту в правоохранительных органах начато серьезное разбирательство.

В ответ на запрос Report пресс-секретарь Leyla Medical Center Айтадж Керимли сообщила, что медучреждения не могут кому-то выдать поддельные справки:

"Для устранения такого рода ситуаций почти 4 месяца на медсправках размещаются QR-коды. В аэропорту достаточно проверить QR-коды, чтобы проверить подлинность или поддельность этих медицинских справок. Обычно имеют место факты, когда лица, не входящие в нашу клиентскую базу, с помощью различных программ подделывает результаты и готовят себе медсправку. Безусловно, мы не несем никакой ответственности за это".

В клинике Oksigen вопрос не прокомментировали.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Oksigen” və “Leyla Şıxlinskaya”nın adından yazılan 96 ədəd COVID-19 testi saxta çıxdı

Другие новости из категории

В Физули задержали желающих проникнуть на освобожденные территории
В Физули задержали желающих проникнуть на освобожденные территории
19 мая 2021 г. 12:23
В Баку клиентка такси обвинила водителя в домогательствах
В Баку клиентка такси обвинила водителя в домогательствах
19 мая 2021 г. 11:50
Стрелявший в азербайджанских пограничников нарушитель ликвидирован
Стрелявший в азербайджанских пограничников нарушитель ликвидирован
19 мая 2021 г. 11:36
В Ширване задержана пациентка с коронавирусом 
В Ширване задержана пациентка с коронавирусом 
19 мая 2021 г. 11:07
В деокупированном селе Агдама обнаружено 800 кг конопли
В деокупированном селе Агдама обнаружено 800 кг конопли
19 мая 2021 г. 10:14
В Баку трактор сбил пешехода 
В Баку трактор сбил пешехода 
19 мая 2021 г. 09:41
В Лянкяране автомобиль сбил насмерть пешехода
В Лянкяране автомобиль сбил насмерть пешехода
19 мая 2021 г. 03:29
В Баку арестован бывший следователь
В Баку арестован бывший следователь
18 мая 2021 г. 17:59
В Шеки уничтожено полторы тонны конопли
ФотоВ Шеки уничтожено полторы тонны конопли
18 мая 2021 г. 10:39
В Баку 18-летний дизайнер скончался от удара током на работе
В Баку 18-летний дизайнер скончался от удара током на работе
18 мая 2021 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi