Освобождены взятые в заложники в Украине два азербайджанских бизнесмена

Киев. 16 сентября. REPORT.AZ/ Взятые в Украине в заложники два азербайджанских бизнесмена освобождены.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, недавно в обмен на выкуп был освобожден 32-летний азербайджанский бизнесмен по имени Тебриз, похищенный неизвестными людьми в городе Херсон.

Кроме того, был освобожден похищенный в январе этого года в городе Ирпень 40-летний бизнесмен по имени Сакит.

Хотя сумма выкупа, выплаченная за освобождение обоих бизнесменов не разглашается, отмечается, что она довольно крупная.

Отметим, что оба предпринимателя являются гражданами Украины.

Напомним, что генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов обратился к украинскому коллеге Юрию Луценко в связи с происходящими в Украине фактами насилия против азербайджанцев.

В обращении решительно осуждаются умышленное убийство в Покровске уроженца Хачмазского района Абдуллы Абдуллаева с похищением принадлежавшей ему крупной суммы денег, подрыв в том же городе двух автомобилей, принадлежавших председателю общества "Азербайджан" Шахину Бейлярову, похищение и умышленное убийство в Донецкой области Ильгара Ашурова и присвоение принадлежавших ему крупной суммы денег и автомобиля, убийство с особой жестокостью в Херсонской области Тебриза Алекберова, а также другие совершенные против азербайджанцев преступления.

В обращении также подчеркивается, что эти события вызвали широкий резонанс среди общественности, требуется справедливое и объективное проведение расследований в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и норм международного права, выражается уверенность в даче правовой оценки этим действиям в короткие сроки.