Освобождены трое бизнесменов, задержанных по делу Межбанка - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Из заключения освобождены бывший директор дубайского филиала ОАО "Международный банк Азербайджана" Адиль Гусейнов, председатель Правления мингячевирского ОАО İzolit Мехман Мехдиев и исполнительный директор Riyad-Farm Агиль Гулиев.

Как сообщает Report, решение об этом вынес Наримановский районный суд.

Согласно решению, мера пресечения в отношении этих лиц в виде ареста была аннулирована, в их отношении избрана мера пресечения в виде отдачи под надзор полиции.

Отметим, что А.Гусейнов был арестован в мае 2015 года. Он обвиняется в присвоении путем мошенничества 318 млн. манатов. Большая часть этих денег была израсходована на строительство двух заводов в Дубае. В отношении А.Гусейнова возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением крупного ущерба) УК. Он является сыном полковника Фатуллы Гусейнова, убитого группой Гаджи Мамедова.

Исполнительный директор Riyad-Farm А.Гулиев и председатель правления ОАО İzolit М.Мехдиев также обвинялись по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением крупного ущерба) УК.

Решением Наримановского районного суда несколько раз продлевался срок меры пресечения в виде ареста в отношении этих лиц.