​Освобождены двое бывших члена Гражданского движения “Nida” - ФОТО

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Согласно Распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц", сегодня вышли на свободу бывшие члены Гражданского движения “Nida” Заур Гурбанлы и Узеир Мамедли. Как сообщает Report, на мероприятии, посвященном исполнению Распоряжения президента в следственном изоляторе №1, расположенного в Кюрдаханы, участвовали и родители помилованных.

Напомним что, настоящим Распоряжением главы государства помилованы 87 человек.