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    ​Освобождены двое бывших члена Гражданского движения “Nida” - ФОТО

    На мероприятии, посвященном исполнению Распоряжения президента в следственном изоляторе №1 участвовали родители помилованных

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Согласно Распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц", сегодня вышли на свободу бывшие члены Гражданского движения “Nida” Заур Гурбанлы и Узеир Мамедли. Как сообщает Report, на мероприятии, посвященном исполнению Распоряжения президента в следственном изоляторе №1, расположенного в Кюрдаханы, участвовали и родители помилованных.

    Напомним что, настоящим Распоряжением главы государства помилованы 87 человек.

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