Освобождены бывшие руководящие лица ОАО Royalbank

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде были рассмотрены кассационная жалоба и кассационный протест на судебное постановление в отношении бывших руководящих лиц 4-го филиала ОАО Royalbank, лицензия которого была аннулирована, Орхана Мамедова, Парвиза Велиева и Руслана Аббасова.

Об этом Report сообщил адвокат П. Велиева - Бахтияр Гаджиев.

По его словам, был отклонен кассационный протест прокурора и кассационная жалоба О. Мамедова.

В отношении П. Велиева и Р. Аббасова была применена ст. 70 (условное наказание) УК, и им дали условный срок, оба освобождены.

Отметим, что бывшие руководящие лица 4-го филиала ОАО Royalbank О. Мамедов обвинялся по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), а П. Велиев и Р. Аббасов - по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

16 июля этого года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям О. Мамедов был осужден к 8,5 годам лишения свободы, а П. Велиев и Р. Аббасов - к 5 годам лишения свободы. В отношении П. Велиева и Р. Аббасова была применена ст. 70 (условное наказание) УК, и им дали условный срок Не согласившись с решением, государственный обвинитель подал апелляционный протест.

Согласно решению, апелляционный протест прокурора был удовлетворен, приговор суда первой инстанции был изменен. Так условное наказание в отношении обвиняемых П. Велиева и Р. Аббасова, назначенное Бакинским судом по тяжким преступлениям, было аннулировано. Они приговорены к 5 годам лишения свободы. Обвиняемые П. Велиев и Р. Аббасов арестованы в зале суда. А наказание О. Мамедова осталось прежним (8,5 лет).

Не согласившись с решением, адвокат П. Велиева Б.Гаджиев обратился с кассационной жалобой в Верховный суд. Адвокат требовал ликвидировать необоснованное постановление предварительного судебного заседания Бакинского апелляционного суда от 14 сентября 2016 года и назначить П. Велиеву условное наказание.

Напомним, что лицензия ОАО Royalbank была аннулирована решением Правления Центробанка Азербайджана от 12 июля 2012 года.