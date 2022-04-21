Освобожденный из российского плена в Украине азербайджанец вернулся на Родину

Студент-азербайджанец Гусейн Абдуллаев, взятый в заложники российскими военными в Украине, вернулся домой.

Студент-азербайджанец Гусейн Абдуллаев, освобожденный из российского плена на Украине, вернулся домой.

Об этом муганскому бюро Report сообщил отец Гусейна Амин Абдуллаев.

По его словам, сын прибыл сначала в Польшу, а затем через Венгрию в Баку.

Следует отметить, что уроженец Нефтчалинского района, студент третьего курса Мариупольского государственного университета Гусейн Абдуллаев вместе с сокурсниками был взят в заложники российскими военными около месяца назад при попытке покинуть убежище и уехать из Мариуполя.