Освобожден руководитель торгового центра AMAY

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Верховном суде завершился судебный процесс по кассационной жалобе по приговору в отношении руководителя торгового центра AMAY Абдуллы Абдуллаева, обвиняемого в мошенничестве и присвоении крупной суммы денежных средств.

Об этом Report сообщил адвокат Шахин Рафиев.

По словам адвоката, на процессе под председательством судьи Ильхама Джафарова было вынесено решение.

Согласно решению, А.Абдуллев был условно освобожден с испытательным сроком на 5 лет.

Отметим, что А.Абдуллаев был арестован 4 апреля 2015 года. Согласно официальной информации Генпрокуратуры, проработавший в 2006-2008 годах председателем Наблюдательного совета ОАО Birlikbank Абдулла Абдуллаев потратил на ремонтно-строительные работы здания ООО AMAY в Хатаинском районе 3 млн. 397 тыс. манатов, предусмотренные по линии Национального фонда помощи предпринимательству для развития сельского хозяйства и других сфер.

В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 178.3.1 (мошенничество с причинением крупного ущерба), ст. 179.3.1 (присвоение или растрата организованной группой), ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), ст. 193-1.3.2 (легализация денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, совершенные в крупном размере) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

7 сентября Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил А.Абдуллаева к 13 годам лишения свободы. Не согласившись с приговором, А.Абдуллаев подал апелляционную жалобу. 11 декабря Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям. После этого А.Абдуллаев подал кассационную жалобу. На процессе в Верховном суде под председательством судьи А.Абдуллаев заявил о том, что забирает кассационную жалобу.