Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Освобожден ранивший ножом свою сестру мужчина.

Как сообщает Report, в отношении Гурбанова Сабира Рустам оглу 1990 года рождения, ранившего ножом свою сестру Гурбанову Елену Рустам гызы 1987 года рождения, не была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе следствия в Бинагадинской районной прокуратуре Е.Гурбанова заявила, что не имеет претензий к своему брату. В отношении С.Гурбанова избрана мера пресечения в виде расписки о невыезде. Следствие в его отношении продолжается.

Отметим, что инцидент произошел 13 февраля в поселке Биляджары Бинагадинского района. Гурбанов Сабир Рустам оглу нанес телесные повреждения ножом своей сестре Гурбановой Елене Рустам гызы. Больная была доставлена в 1-ю Городскую клиническую больницу, где была срочно прооперирована.

С.Гурбанов был задержан сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции. В своих показаниях следствию он признался в содеянном. С.Гурбанов отметил, что ранил свою сестру на почве ревности.

По факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК.

Напомним, что Е.Гурбанова развелась с мужем, имеет ребенка. С.Гурбанов также женат.