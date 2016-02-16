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    Освобожден ранивший ножом свою сестру мужчина

    Следствие в его отношении продолжается

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Освобожден ранивший ножом свою сестру мужчина. 

    Как сообщает Report, в отношении Гурбанова Сабира Рустам оглу 1990 года рождения, ранившего ножом свою сестру Гурбанову Елену Рустам гызы 1987 года рождения, не была избрана мера пресечения в виде ареста. 

    В ходе следствия в Бинагадинской районной прокуратуре Е.Гурбанова заявила, что не имеет претензий к своему брату. В отношении С.Гурбанова избрана мера пресечения в виде расписки о невыезде. Следствие в его отношении продолжается.

    Отметим, что инцидент произошел 13 февраля в поселке Биляджары Бинагадинского района. Гурбанов Сабир Рустам оглу нанес телесные повреждения ножом своей сестре Гурбановой Елене Рустам гызы. Больная была доставлена в 1-ю Городскую клиническую больницу, где была срочно прооперирована. 

    С.Гурбанов был задержан сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции. В своих показаниях следствию он признался в содеянном. С.Гурбанов отметил, что ранил свою сестру на почве ревности. 

    По факту в Бинагадинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК. 

    Напомним, что Е.Гурбанова развелась с мужем, имеет ребенка. С.Гурбанов также женат. 

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