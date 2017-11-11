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    Освобожден от должности начальник ветеринарного управления одного из районов

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Начальник Ветеринарного управления Агджабединского района Назир Джафаров был уволен.

    Как сообщает карабахское бюро Report, приказ в связи с этим подписал министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

    По сообщению, Н. Джафаров освобожден от занимаемой должности за допущенные в работе недочеты.

    Нового назначения на должность начальника управления пока нет и эта работа была временно поручена заместителю начальника Габилю Исмаилову.

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