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    Освобожден обвиняемый в мошенничестве предприниматель

    Ему назначено условное наказание

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Нуридата Эфендиева, обвиняемого в мошенничестве. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева был зачитан приговор. 

    Приговором суда в отношении Н.Эфендиева была применена ст. 70 (условно) УК, ему назначено условное наказание. Он был освобожден. 

    Отметим, что предприниматель Н.Эфендиев арендовал посевные земли в Габалинском районе, но отказался заплатить за них. Потерпевшие обратились в полицию. Н.Эфендиев был задержан сотрудниками полиции, в его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста. 

    Он обвинялся по ст. 178.32 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК.

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