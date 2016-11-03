Освобожден обвиняемый в мошенничестве предприниматель

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Нуридата Эфендиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева был зачитан приговор.

Приговором суда в отношении Н.Эфендиева была применена ст. 70 (условно) УК, ему назначено условное наказание. Он был освобожден.

Отметим, что предприниматель Н.Эфендиев арендовал посевные земли в Габалинском районе, но отказался заплатить за них. Потерпевшие обратились в полицию. Н.Эфендиев был задержан сотрудниками полиции, в его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста.

Он обвинялся по ст. 178.32 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК.