Осуждены двое россиян, незаконно перевозивших через границу граждан Азербайджана

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Притобольный районный суд России вынес приговор в отношении двух жителей Зауралья, незаконно перевозивших через границу граждан Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, два гражданина России, имена которых не называются, были приговорены к двум годам трем месяцам и четырем годам заключения за организацию незаконной миграции.

Согласно материалам следствия, подельники с целью извлечения прибыли от преступной деятельности перевозили граждан Азербайджана через государственную границу из Казахстана в Россию вне установленных пунктов пропуска. Для перевозки мигрантов они использовали трактор, размещая их в ковше сельхозтехники.

Незаконные мигранты, задержанные оперативниками УФСБ, были депортированы из России.