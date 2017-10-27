Осужденного за грабеж гражданина Азербайджана депортируют из России

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ 27-летний гражданин Азербайджана, осужденный за грабеж и отбывший наказание, будет депортирован из России на родину.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, Энгельсская прокуратура Саратовской области дала заключение о помещении его в центр временного содержания иностранных граждан до его депортации в Азербайджан.

27-летний гражданин Азербайджана был осужден за грабеж и кражу на пять лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. 20 октября он был освобожден.

"Заместителем начальника ОИК УВМ ГУ МВД России по Саратовской области принято решение о депортации иностранного гражданина за пределы Российской Федерации", – заявили в министерстве юстиции России.