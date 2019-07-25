Осужденный генерал упраздненного МНБ отозвал кассацию

В Верховном суде состоялся процесс по кассационной жалобе, поданной на приговор в отношении экс-начальника Главного управления по борьбе с транснациональными экономическими преступлениями ликвидированного министерства нацбезопасности (МНБ) генерал-майора Субахира Гурбанова, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Натика Алыева и Ильгара Нариман оглу Алиева, который проходит потерпевшим по делу.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фархада Алиева было объявлено, что вышеуказанные лица отозвали кассационную жалобу.

Представитель потерпевшего И.Алиева не отозвал жалобу, поэтому процесс продолжится 1 августа.

Отметим, что по приговору Бакинского военного суда генерал-майор Субахир Гурбанов был приговорен к 14 годам тюрьмы, Физули Алиев - к 14 годам, Натик Алыев - к 10,5 годам тюремного заключения.

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил их жалобу.