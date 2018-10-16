Осужденная за нападение с ножом на аптеку женщина подала апелляционную жалобу

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Обвиняемая в нападении на аптеку Айгюн Алиева 1984 г.р. подала апелляционную жалобу на приговор в ее отношении.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 18 октября.

Жалоба будет рассмотрена на процессе под председательством судьи Вагифа Мурсагулова.

Отметим, что инцидент произошел 10 марта этого года в поселке Баладжары Бинагадинского района. Зашедшая в аптеку жительница Баку Айгюн Алиева, угрожая ножом работавшей там жительнице поселка Хаяле Наджафовой, забрала 165 манатов из кассы. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Алиева была приговорена к восьми годам лишения свободы.