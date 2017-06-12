Осуществлено назначение на место убитой в Товузе заведующей филиалом

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Товуз. 12 июня. REPORT.AZ/ Назначен новый заведующий филиалом государственной страховой компании "Азерсыгорта" в Товузском районе.

Как сообщает западное бюро Report, на должность назначен Эльнур Сулейманов. Э.Сулейманов до этого работал директором филиала одного из банков.

Напомним, что 22 апреля этого года тело бывшей заведующей филиалом Байрамовой Рая Насраддин гызы 1956 г.р. было найдено в рабочем кабинете. Бухгалтер филиала Велиев Видади Бахман оглу 1964 г.р. был госпитализирован в Товузскую районную центральную больницу с травмами различной степени тяжести. В больнице он сообщил, что получил травмы при падении.

Во время следственных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Товузского районного отделения полиции и районной прокуратуры, стало известно, что убитая заведующая филиалом Рая Байрамова поспорила в кабинете с работающим бухгалтером Велиевым Видади Бахман оглу.

В это время В.Велиев сначала ударил Р.Байрамову головой о стол, позже нанес в область ее головы несколько ударов тупым предметом (из-за обнаружения в кабинете обломков красного кирпича, предполагается, что в качестве тупого предмета использовался кирпич – ред.). После того, как убедился в смерти заведующей, В.Велиев запер дверь филиала снаружи и сбежал с места преступления.

Согласно информации, во время экспертизы задержанный в качестве подозреваемого В.Велиев получал лечение в больнице. В ответ на вопрос полиции, что ему известно о случившемся, В.Велиев ответил следующее:

"Я и сам знал, что она пропала, семья разыскивает ее. Я хотел посмотреть в филиале, там она или нет, но дверь была заперта. Я поднялся на крышу, чтобы оттуда пробраться внутрь, поскользнулся, упал и ударился головой".

Однако в период следствия стало известно, что его показания ложны, В. Велиев был задержан.

Позже во время других показаний В.Велиев признался, что спор между ним и Р.Байрамовой произошел из-за денег.

В настоящее время расследование со стороны правоохранительных органов продолжается.