Оставшихся в Иране граждан Азербайджана вернут в страну

В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по возвращению граждан Азербайджана из Ирана после временного закрытия границы между Азербайджанской Республикой и Иранской Исламской Республики.

Как сообщили Report из Оперативного штаба при Кабинете министров, с этой целью 4 марта будет организован рейс из Ирана в Азербайджан и посредством специального коридора граждане будут возвращены в страну.

Желающие вернуться в страну граждане Азербайджана могут обратиться для регистрации в Посольство Азербайджана в Тегеране и Генконсульство в Тебризе.

Эвакуированные из Ирана граждане будут размещены в карантине с целью проведения надлежащих проверок.

Напомним, что согласно требованиям ВОЗ, карантинный период для обнаружения коронавируса составляет 14-29 дней.

Адрес посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран:

г. Тегеран, Нейистан 3, ул. Растована 16

Телефон:

(+98 910) 559 56 10 (+9821) 22 55 82 99 (+9821) 22 55 42 55

Адрес Генерального Консульства Азербайджанской Республики в Тебризе:

г.Тебриз, Велиаср, ул. Ариф 9

Телефон:

(+98 902) 095 13 83

(+98413) 333 48 02/04